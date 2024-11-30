Zafer Partisi Türkiye’de ilk belediyesini kazandı. Ümit Özdağ açıkladı

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Zafer Partisi Türkiye’de ilk belediyesini kazandı. Ümit Özdağ açıkladı

Burdur'da geçtiğimiz ay MHP'den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz’ün Zafer Partisi'ne geçtiği iddia edilmişti. Yeniçağ Gazetesi’ne konuşan Özdağ, iddiaları doğruladı. Böylece Zafer Partisi Türkiye’de ilk belediyesini kazandı.

Burdur'da Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, geçtiğimiz ay MHP İl Başkanlığı'ndaki görev değişimin ardından MHP'den istifa etti. Alagöz, yaklaşık bir aydır Bağımsız Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

Medyada çıkan haberlere göre Alagöz'ün Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi'ne geçtiği iddia ediliyordu.

“DİĞERLERİ DE YOLDA”

Yeniçağ Gazetesi’nin ulaştığı Ümit Özdağ, iddiaları doğruları. Zafer Partisi’nin ilk belediye başkanı olduğunu teyit eden Ümit Özdağ, “Diğerleri de yolda” diyerek, yeni geçişlerin olacağının sinyalini verdi. Böylece Zafer Partisi, ilk belediyesini kazanmış oldu.

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ÜMİT ALAGÖZ KİMDİR?

5 Eylül 1977 yılında Avusturya’nın Salzburg şehrinde İşçi bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk okulu Tefenni Atatürk ilköğretim okulunda Orta okulu Tefenni Lisesi ve Karamanlı Lisesinde tamamladıktan sonra Mesleki eğitimi için Avusturya’ya ailesinin yanına döndü. Elektrik dalında mesleki eğitimini Salzburg meslek okulunda tamamladıktan sonra 2004 yılına kadar Avusturya da çalıştı.

2004 yılında çocuklarını Türkiye’de okutmak ve Memleketi Tefenni’ye yatırım yapmak için kesin dönüş yaptı. 2007-2009 yılları arası Tefenni Ükü Ocakları Başkanlığı ve MHP Tefenni İlçe sekreterliği, 2009-2013 Eylül ayına kadar da MHP İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. 2004 yılından bu yana Ticaretle uğraşan Ümit Alagöz evli ve 3 çocuk babasıdır.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP'den Tefenni Belediye Başkanı seçildi. Ancak geçen ay MHP'den istifa etti.

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