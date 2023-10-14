Zafer Partisi’nde 86 kişi MHP'ye geçti

Adana’da Zafer Partisi’nden istifa eden 86 kişi MHP’ye katıldı ve rozetleri takıldı.

Zafer Partisi’nde 86 kişi MHP'ye geçti

Gerçekgündem’de yer alan bilgilere göre, Zafer Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa, dün yaptığı açıklamada tüm yönetimin ve parti üyesi 86 kişinin kendileriyle birlikte istifa ettiğini söyledi.

86 KİŞİ MHP’YE KATILDI

Açıklamanın ardından bugün istifa eden partililer düzenlenen törenle MHP’ye katıldı.

MHP Adana İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Ayhan Binboğa, “Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta eğer Zafer Partisi’nin bir milletvekili adayı ‘Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin’ deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. Bizim istifa sürecimiz bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Bizleri kabul ettikleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ise katılımcılara teşekkür ederek CHP ve İYİ Parti’de siyaset yapan kişileri de MHP’ye davet etti.

Konuşmaların ardından MHP yönetimi yeni katılan 86 üyeye rozet taktı.

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