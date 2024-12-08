Zafer Partisi'nde kongre heyecanı... Salon hınca hınç doldu

Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi’ne gidiyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Yıldız Kenter Salonu’nda Bugün saat 11’de başlayan kongrede mevcut Başkan Ümit Özdağ tek aday olarak çıkacak.

ÖZDAĞ: BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ

Dün akşam Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kongre için “Zafer Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresine hoş geldiniz. 28 ay önce çıktığınız Türk Milleti’nin zaferi yürüyüşü güçlü, emin ve hızlı adımlar ile devam ediyor. Bugün saat 10.00’da Ne mutlu Türk’üm diyene diye gururla haykıran bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz.” çağrısında bulunmuştu.

TEK ADAY OLARAK YARIŞACAK

26 Ağustos 2021 tarihinde Ümit Özdağ liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Zafer Partisi, bugün 2. Olağan Büyük Kongresi’ne yapıyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Yıldız Kenter Salonu’nda 11.00’de başlayan kongrede mevcut Başkan Özdağ tek aday olarak seçime girdi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde 09 Aralık 2024 Pazartesi günü aynı saat ve aynı adreste yapılacak. Salonda ise kongreye katılımın yoğun olduğu kameralara yansıdı.

ÖZDAĞ, GENEL İDARE KURULU'NA KATILACAK YENİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Genel İdare Kurulu'na yeni katılacak isimleri açıklayan Özdağ, "Eski Dışişleri Bakanı Sina Gürel bey de heyetimizin içinde olacak. 15 Temmuz FETÖ’cü darbeye karşı direnen Ankara polisini yöneten Mahmut Karaarslan da aramız olacak o da Genel İdari Kurulu'na giriyor. Ergenekon davasında yargılanan önemli akademisyenler de genel kurulumuzda olacak. Emin Gürses bunlardan bir tanesi. Ali Şehirloğlu hocamız da Genel İdari Kurulu'nda olacak. Onlar da sağlık ile ilgili bir sunum hazırladılar. Onun önümüzdeki dönemde Türk kamuoyuyla paylaşımını yapacağız" dedi.

Ümit Özdağ Genel İdare Kurulu'na katılacak yeni isimleri açıkladı

ZAFER PARTİSİ'NİN İLK BELEDİYESİ

MHP'den istifa eden Burdur Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi'ne geçmişti. Bu noktada Zafer Partisi'nin ilk belediyesi oldu. Özdağ ise yeni isimlerinde ilerleyen günlerde katılacağını belirtmişti.