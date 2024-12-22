Zafer Partisi'nde şok gelişme... Üst düzey isim siyaseti bıraktı

Zafer Partisi’nde flaş gelişme yaşanıyor. Zafer Partisi’nin, Kocaelili Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zaman İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kayınbiraderi olan Hasan Basri Akşener, siyaseti bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zafer Partisi geçtiğimiz günlerde yaptığı Olağan Genel Kurul Kongresi’nde mevcut başkan Ümit Özdağ, güven tazelemişti. Kongrede partiye katılan yeni isimler olduğu görülmüştü. Ancak bu sefer tam tersi bir şekilde Zafer Partisi’nde ayrılan bir isim oldu. Zafer Partisi’nin, Kocaelili Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zaman İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kayınbiraderi olan Hasan Basri Akşener aktif siyaseti bıraktığını paylaştı.

AKŞENER: BIKKINLIK DA BUNA ETKENDİR

X hesabı üzerinde aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Akşener şu ifadelerde bulundu:

“Önceki yazım uzun bir yazı oldu. Sonuç itibarıyla FAAL SİYASETİ bırakma kararı aldım. Zafer Partisindeki üyeliklerim ve Kurucular Kurulu üyeliğim devam ediyor. Benim siyasi işlerle koşturacak, sahada çalışacak gücüm ve motivasyonum artık kalmadığı için partiyi dışarıdan destekleme kararı aldım. Bu kararı Sn. Ümit Özdağ hocama rağmen aldım, sadece benimle ilgili bir sorun. Sürekli Meral Akşener hanım ile anılmak gibi enerjimin böyle şeylerle harcanmasının getirdiği bıkkınlık da buna etkendir. Sn. Ümit Özdağ hocamın ve partinin ihtiyacı olursa ki şimdi buna ihtiyaç yok, umarım da olmaz elbette ki acil durumlarda görevden kaçmam. Özetle; Zafer Partisine kurumsal aidiyet konusunda bir sorunum yok, Ümit Özdağ hocamıza da sevgi ve saygı konusunda bugüne kadar bir yanlış yapmadım, yapmam da. Parti içinde gönül kazanmaya, insan kazanmaya siyasete girdim, o nedenle de parti içindeki siyasi koltuk hırsı nedeniyle çekişmelere taraf olmam. Siyaset güç ve motivasyon meselesidir. Diğer çalışmalarıma ağırlık vereceğim”

Önceki yazım uzun bir yazı oldu.



Sonuç itibarıyla FAAL SİYASETİ bırakma kararı aldım.



Zafer Partisindeki üyeliklerim ve Kurucular Kurulu üyeliğim devam ediyor.



Benim siyasi işlerle koşturacak, sahada çalışacak gücüm ve motivasyonum artık kalmadığı için partiyi dışarıdan… — Hasan Basri Akşener (@hbaksener) December 19, 2024

MERAL AKŞENER İLE DAVALIK OLMUŞLARDI

Hasan Basri Akşener, Meral Akşener' hakkında hiçbir zaman Kocaeli milletvekili olmadığını vurgulayarak, "Meral Akşener kürsüde şu an ve yalan konuşuyor, Kocaeli milletvekili hiç olmadı, hep İstanbul milletvekili oldu. Depremi merkezde yaşamadı. Deprem günü İstanbul'da idi, Kocaeli'de ikamet etmiyor. Depremi merkezde yaşayan bilfiil bendim. Gölcük'teydim. "Hep Yalan, Hep Algı" demişti.

Meral Akşener ise Hasan Basri Akşener'in tehdit söylemlerine karş ivedi bir şekilde tedbir alınması ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talepte bulunmuştu.

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