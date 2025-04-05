Zafer Partisi'nde şok istifa! Sosyal medya hesabından açıkladı

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Zafer Partisi'nde şok istifa! Sosyal medya hesabından açıkladı

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Jülide Sarıkaya, Ümit Özdağ hakkında iddianamenin hazır olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın Özdağ ve Başsavcılık tarafından yalanlanmasının ardından Sarıkaya'dan istifa açıklaması geldi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandığı iddiası gündemde geniş yankı uyandırdı.

Partisinin Genel Başkanı Özdağ ile Silivri'de görüşen Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, "Ben biraz önce kendisiyle (Özdağ) görüştüm. Sağlık durumu iyiydi, morali çok yüksekti. İddianamenin hazır olduğunu ve kabulünün beklendiğini, onama düşmesi gerektiğini söyledi. İddianamenin hazır olduğunu söyledi, bunu genel idare kuruluna iletmem gerektiğini kendisi bana bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir bilgilendirme yapmış; savcılık yetkilileri, iddianamenin henüz hazırlanmadığını duyurmuştu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Sarıkaya tarafından yapılan açılamanın ''hukuki bilgi eksikliğinden'' kaynaklandığı belirtmişti.

"İSTİFAMI SUNUYORUM"

Gelişmelerin ardından Zafer Partili Julide Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer partililerden özür dilerim… Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın takdirlerine sunuyorum.

Saygılarımla."

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