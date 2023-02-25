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Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Zafer Partisi’nde üst düzey ayrılık

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 02:53
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Zafer Partisi’nde üst düzey ayrılık: Zehir zemberek sözlerle istifa etti

Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Zafer Partisi’nde üst düzey ayrılık
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Taşkaya, "Gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

Taşkaya şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum."

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