Zafer Partisi'nde üst düzey isim istifa etti

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" duyurdu.

Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerine yer verdi.

SEVDAGÜL TUNCER KİMDİR?

01.01.1992’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladı.

Daha sonra Isparta Fen Lisesini kazanarak burada parasız yatılı okudu. 2011 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu.

İstanbul Barosunda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 2018-2020 yılları arasında Ankara Barosuna kayıtlı olarak özel bir hukuk bürosunda yönetici avukatlık yaptı.

2020 yılında tekrar İstanbul Barosuna nakil oldu ve burada kendi ofisini açarak mesleğini yapmayı sürdürdü.