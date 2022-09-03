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Zafer Partisi’nde üst düzey istifa

Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 02:35
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Zafer Partisi’nde üst düzey istifa

Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
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Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.

Vatan, emek, onur!"

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