Zafer Partisi’nde üst düzey istifa

Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.

Vatan, emek, onur!"