﻿Zafer Partisi'nde üst düzey istifa

Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Heper mesajında; "Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..." ifadelerini kullandı.