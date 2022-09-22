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Zafer Partisi'nde üst düzey istifa

Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, partisinden istifa ettiğini açıkladı...

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 21:47
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Zafer Partisi'nde üst düzey istifa

Zafer Partisi'nde üst düzey istifa
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Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Heper mesajında; "Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..." ifadelerini kullandı.

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