Metin Kurt / Yeniçağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partinin Başkanlık Divanı’nda yeni bir yapılanmaya giderek önemli görevlendirmelerde bulundu. Parti içinde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, politik alanlarda etkinliğin artırılması ve teşkilat yapısının daha verimli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu değişiklikler, Zafer Partisi’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi yol haritasının da ipuçlarını verdi.

Yeni Başkanlık Divanı, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşarak parti politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenecek.

Başkanlık Divanı’nda Görev Alan İsimler ve Sorumluluk Alanları

Zafer Partisi’nin yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Cezmi Polat – Genel Sekreter

Musa Ertugan – Teşkilat Başkanlığı

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel – Dış Politika Başkanlığı

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu – Toplumsal Politikalar Başkanlığı

Azmi Karamahmutoğlu – Parti Sözcüsü

Prof. Dr. Haydar Çakmak – Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanlığı

İbrahim Kaan Erten – Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanlığı

Esmaül Hüsna Aslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Suzan Küçüksaraç – Kadın, Çocuk ve Aile Başkanlığı

Dr. Ülkü Özkaya – Gençlik ve Eğitim Başkanlığı

Av. Özcan Pehlivanoğlu – Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanlığı

Seyit Yücel – Siyasi İşler Başkanlığı

Ali Dinçer Çolak – Mahalli İdareler Başkanlığı

Dr. Fikret Bayır – Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı

Fatih Eryılmaz – İç Güvenlik Politikaları Başkanlığı

Dr. Semih Dikkatli – İletişim ve Tanıtım Başkanlığı

Nihat Babaözü – Tarım Politikaları Başkanlığı

Cihat Çetinkaya – Mali İşler Başkanlığı

Prof. Dr. Sertaç Ak – Özel Çalışmalar Başkanlığı

Fikret Artan – Ekonomi Politikaları Başkanlığı

Nazif Okumuş – Basın ve İletişim Başkanlığı

Av. Tayga Ak – Hukuk İşleri Başkanlığı

Zekeriya Mete – İş Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı

Mahmut Karaaslan – Bürokrasi ile İlişkiler Başkanlığı

Mehmet Akif Cenkci – Çalışma Hayatı ve Emekliler Politikaları Başkanlığı

“Partimizin Kurumsal Gücünü Artırıyoruz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak, “Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu süreçte milli çıkarlarımızı savunmak, gerçek muhalefet çizgisini diri tutmak ve milletimizin sesini her alanda duyurmak için güçlü, disiplinli ve alanında uzman bir kadroyla yola devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Özdağ, yeni dönemde partinin hem saha örgütlenmesine hem de politika üretme süreçlerine hız kazandıracağını vurgulayarak, “Zafer Partisi olarak her alanda liyakati esas alan, bilimsel temelli bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz.” dedi.

Yeni Dönem, Yeni Hedefler

Yeni Başkanlık Divanı yapılanmasının ardından Zafer Partisi, hem yerel hem de genel seçimlere yönelik hazırlıklarını hızlandıracak. Parti teşkilatlarının güçlendirilmesi, toplumun her kesimiyle doğrudan temas kurulması ve Türkiye’nin geleceğine yönelik çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Özdağ liderliğindeki bu yeni yapı, Zafer Partisi’nin siyasi sahnedeki konumunu daha da belirginleştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.