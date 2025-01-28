Zafer Partisi'nden açıklama: "Hukuksuzluğa ses çıkartan' diyerek isimleri sıraladılar

Zafer Partisi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir mesaj paylaştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrasına yönelik yayınlanan mesajda teşekkür edildi.

İşte Zafer Partisi'nin o mesajı:

Terörist elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasının önündeki en büyük engel olarak gördükleri Zafer Partisi'ni susturmak için Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde bu hukuksuzluğa karşı ses çıkartan;



İYİ Parti… — Zafer Partisi (@zaferpartisi) January 28, 2025

Terörist elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasının önündeki en büyük engel olarak gördükleri Zafer Partisi'ni susturmak için Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde bu hukuksuzluğa karşı ses çıkartan;

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na,

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e,

BTP Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş’a,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na

ve başta Büyük Türk Milleti olmak üzere, süreç boyunca destekte bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine teşekkürlerimizi sunarız.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.