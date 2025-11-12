YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’na bağlı Divriği maden sahalarının 1 Ocak 2026 itibariyle kapatılacak olması ve 700 işçinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunması üzerine sert bir açıklamada bulundu. Artan, “Bu karar yalnızca 700 işçinin değil, aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin 800 kişinin hayatını doğrudan etkileyecek, Divriği’nin sosyoekonomik yapısını çökme noktasına getirecektir” diyerek hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Artan, mevcut ekonomik politikaların sanayi ve üretim gücünü bitirme noktasına getirdiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“AKP hükümetinin düşük kur ve ithalata dayalı ekonomi modeli, bugün sanayimizi getirdiği bu vahim tabloyla yüz yüze bırakmıştır. Divriği maden sahalarının kapatılma gerekçesi olarak gösterilen ‘Çin dahil dış kaynaklı çelik ürünlerinin daha ucuz olması’ bahanesi, bir ülkenin üretim gücünü yok saymanın bahanesi olamaz. Biz artık sanayimizdeki bu çöküşe dur demek zorundayız.”

Artan, 700 çalışanın işsiz kalmasının yalnızca rakamsal bir veri olmadığını, Divriği’nin toplam nüfusu dikkate alındığında bunun ilçe ekonomisinin yüzde 20’sini felç edecek bir boyutta olduğunu vurguladı.

Zafer Partisi olarak sanayi ve üretimi milli güvenliğin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Artan, hükümete somut çözüm önerileri de sundu.

“Yurt dışından ekonomimize fayda getiriyormuş gibi görünen ancak yerli üretime büyük darbe vuran ithalat politikaları derhal gözden geçirilmelidir. Özellikle demir-çelik sektöründe anti-damping soruşturmaları, ithalat tarifesi düzenlemeleri ve yerli üretime teşvikler hızla devreye alınmalıdır. Üretim durdurulma aşamasına gelen tesislere yönelik devlet-sanayi iş birliği modeliyle bütçe destekleri sağlanmalıdır.”

Artan, Divriği’deki kapanma kararının geri çekilmesi gerektiğini, bu tür stratejik tesislerin ülke sanayisi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Zafer Partisi’nin planlı kalkınma ve karma ekonomi modelini esas alan bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Artan, “Biz ithalata bel bağlayan değil, kendi emeğiyle üreten, kendi teknolojisini geliştiren, kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye hedefliyoruz. Zafer Partisi iktidarında sürdürülebilir kalkınma ve reel ekonomiyi önceleyen politikalarla bu tür yıkımları önleyeceğiz.” dedi.

Fikret Artan açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl yasa dışı sığınmacıların ülkemizi işgal etmesine bugüne kadar göz yummadıysak, sanayimizin ve tarım sektörümüzün ithal ürünlerle işgal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Türk sanayisinin ve üreticisinin yanında olmaya, işsiz kalan emekçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu süreci yakından takip ediyoruz; gerek mecliste gerek meydanlarda demokratik tüm haklarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Artan’ın bu açıklaması, yalnızca Divriği’deki maden işçileriyle sınırlı kalmayıp Türkiye genelinde yerli üretime ve sanayiye yönelik ithalat baskısına dikkat çeken güçlü bir uyarı olarak değerlendirildi.