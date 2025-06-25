Zafer Partisi'nden fidan seferberliği

Yozgat’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli dolu felaketi, tarım alanlarını ciddi şekilde etkileyerek çiftçileri zor durumda bıraktı. Bu zor günlerinde çiftçilerin yanında olmak için harekete geçen Zafer Partisi Yozgat İl Başkanlığı, zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 40 bin adet sebze fidesi dağıtımına başlandı.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeref Gül’ün öncülüğünde başlatılan kampanya, Yozgat merkez ve bağlı köylerdeki çiftçilere umut oldu.

Köylerdeki üreticilere de ulaştırılacak olan fideler, felaketin yol açtığı zararları bir nebze olsun telafi etmeyi hedefledi.

Dolu felaketinden zarar gören çiftçilere Zafer Partisi'nden büyük destek

Yerel halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu yardım kampanyası, çiftçilere moral ve motivasyon sağladı.

Dağıtımın köylerde de devam edeceği belirtilirken, Zafer Partisi’nin bu anlamlı girişimi, bölgedeki dayanışma ruhunu güçlendirdi. Çiftçiler, aldıkları destekle tarlalarını yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Zafer Partisi’nin bu adımı, doğal afetlerin vurduğu bölgelerde siyasi partilerin sosyal sorumluluk projelerine örnek teşkil ederken, Yozgatlı çiftçiler için yeni bir başlangıç umudu oldu.