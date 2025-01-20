Zafer Partisi’nden iktidara hodri meydan. Ümit Özdağ gözaltına alınmıştı

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı. Özdağ Ankara’dan İstanbul’a getiriliyor.
Zafer Partili Mustafa Can Küçük yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ'a yönelik başlatılan soruşturma, Türk milletinin sesini kısma girişimidir! Sokaklar vatandır, hodri meydan!” dedi.
İşte o paylaşım:
Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'a yönelik başlatılan soruşturma, Türk milletinin sesini kısma girişimidir!— Mustafa Can Küçük (@M_cankucuk) January 20, 2025
Bizler ilçe ilçe köy köy gezip mitingler düzenlemeye devam edeceğiz!
Sokaklar vatandır, hodri meydan!
Yarın, Kahramankazan'dayız!#ÜmitÖzdağYalnızDeğildir pic.twitter.com/EKy8aLVx2G