Zafer Partisi’nden iktidara hodri meydan. Ümit Özdağ gözaltına alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi’nden iktidara hodri meydan. Ümit Özdağ gözaltına alınmıştı

Zafer Partili Mustafa Can Küçük yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ'a yönelik başlatılan soruşturma, Türk milletinin sesini kısma girişimidir! Sokaklar vatandır, hodri meydan!” dedi.

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı. Özdağ Ankara’dan İstanbul’a getiriliyor.

Zafer Partili Mustafa Can Küçük yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ'a yönelik başlatılan soruşturma, Türk milletinin sesini kısma girişimidir! Sokaklar vatandır, hodri meydan!” dedi.

İşte o paylaşım:

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