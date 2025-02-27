Zafer Partisi’nden Öcalan açıklamasına büyük tepki!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi’nden Öcalan açıklamasına büyük tepki!

Zafer Partisi, İmralı heyetinin bebek katili Öcalan’ın mesajını canlı yayında 4 dilde okumasına büyük tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Süreci baltalayacağız” mesajı verildi.

Zafer Partisi, DEM Partili heyetin canlı yayında bebek katili Öcalan’ın mesajını okumasına sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda,

"SÜRECİ BALTALAYACAĞIZ"

“Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır.

Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır.

Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” ifadelerine yer verildi.

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