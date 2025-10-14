Zafer Partili Okumuş, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ile 'Milliyetçi Cephe' ittifakı kuracaklarını açıklamıştı.

Halk TV'de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Okumuş, ittifaka ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'YE KARŞI ADAY ÇIKARMAK YANLIŞ OLUR"

Okumuş, İYİ Parti ile Genel Seçimlerde ortak aday çıkarıp çıkarmayacaklarına dair sorulan soruya "CHP'ye karşı aday çıkarmak yanlış olur" yanıtını verdi.

"Bu sadece siyasi bir seçim ittifakı" diyen Okumuş, Milliyetçilerin bir araya koyup irade birlikteliğini yansıtması. Bu genel seçim için ama cumhurbaşkanlığı için aday arayışı söz konusu değil. Aday arayışı sonra söz konusu olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir aday çıkarırsa onun karşısına bir aday çıkartma, peşinen bu işi kaybetme anlamına gelir kendimizi kandırmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

YAVAŞ'A DESTEK VERİRİZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklif etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Okumuş, Yavaş'ın aday olması halinde destek verebileceklerini de söyledi.