Zafer Partisi'nden ortalığı karıştıracak 'Ümit Özdağ' kararı: Serbest bırakılana kadar...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa’ teşvik suçlamasıyla tutuklandı. Yaşanan olay Türkiye’nin gündemine otururken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için dikkat çeken bir karar alındı.

Zafer Partisi İstanbul İlçe Başkanları Toplantısı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde gerçekleştirildi.

“ZAFER PARTİSİ İSTANBUL TÜM İL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINI CEZAEVİ ÖNÜNDE YAPACAK”

İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, "Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul, tüm il yönetim kurulu, tüm ilçe başkanlığı ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ, bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar” ifadelerini kullandı.

Akşit açıklamasının devamında şunları söyledi,

"Biz Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığımız olarak bu sürece, bu adaletsizliğe, hukuksuz şekilde Genel Başkanımızın tutuklu olarak Silivri'de bulunmasına itiraz etmek için, protesto etmek için ve bu durumu Türkiye, Türk milleti adına reddetmek için buradayız. Bir karar aldık. Bugün ilkini yapıyoruz. Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul tüm il yönetim kurulu, tüm ilçe başkanlığı ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de, cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ, bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar.”