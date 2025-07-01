Zafer Partisi'nden Saraçhane mitingine katılmama kararı!

Zafer Partisi, CHP'nin bugün İstanbul Saraçhane'de gerçekleşecek mitingine katılmama kararı aldı.
CHP, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 100'üncü tutukluluk günü nedeni ile miting yapma kararı almıştı.
"PROVOKASYON SARAÇHANE’YE TAŞINABİLİR"
Gazeteci İsmail Saymaz'ın verdiği bilgiye göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katılmama kararını "LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim" sözleri ile açıkladı.
GENEL SEKRETERDEN TALİMAT
Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat imzasıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saraçhane'deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.