YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık olağan basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gündemde terör örgütü PKK’nın son açıklamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki skandal uygulama ve Tele1’e kayyum atanması vardı.

Karamahmutoğlu konuşmasında, son dönemde medyada PKK’nın açık propagandasına izin verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir sabah uyandık, yine ellerinde silahlarıyla canlı yayınlarda PKK’yı izledik. Birileri Türk halkından bir şeyleri gizliyor. Bu süreçte terör örgütü hem siyasal kazanımlar elde etti hem de propagandasını sürdürdü. PKK terör örgütü, tabela değiştirip farklı adlarla faaliyetlerine devam ediyor.”

Zafer Partisi’nin bir yıldır bu oyuna dikkat çektiğini hatırlatan Karamahmutoğlu, “Gerçekte olan PKK’nın Türkiye’de tabela indirmesidir. Ancak aynı örgüt İran’da PEJAK, Suriye’de YPG, Avrupa’da başka isimlerle varlığını sürdürüyor” dedi.

Karamahmutoğlu, ayrıca Türkiye’de sığınmacı sorununun IŞİD tehdidini büyüttüğünü belirterek, “IŞİD terör örgütünün elemanları kaçak göçmen olarak ülkemizde barınıyor. Türkiye bu yasa dışı nüfus belasından kurtulmadıkça tehdit sürecektir” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN’A GÖSTERİLEN SAYGI, KIBRISLI TÜRK’E GÖSTERİLMEDİ"

KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Karamahmutoğlu, seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik ettiklerini belirtti ancak Türkiye’deki bazı siyasi çevrelerin Kıbrıslı Türk seçmene yönelik açıklamalarına tepki gösterdi:

“Geçen hafta gördük ki, terörist başı Abdullah Öcalan’a gösterilen anlayış, Kıbrıslı Türk seçmenin bir bölümüne gösterilmedi. Bu çok utanç verici bir durumdur.”

AKP hükümetinin 2004’teki Annan Planı sürecinde “Rauf Denktaş’ı kırdığını ve devlet feda eden bir politika izlediğini” hatırlatan Karamahmutoğlu, “AKP, 2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye katılımına onay vererek büyük bir çelişki yaratmıştır” dedi.

“ATATÜRK, HİÇBİR PARTİNİN GENEL BAŞKANIYLA KIYASLANAMAZ”

Cumhuriyet Bayramı öncesi bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gönderdiği talimatlarla ilgili skandal bir uygulamaya da değinen Karamahmutoğlu, “29 Ekim’de Türk bayrağının sağına Atatürk, soluna da mevcut Cumhurbaşkanı’nın posteri asılsın” şeklindeki yazışmaların kamuoyunda tepki çektiğini belirtti.

“Bu uygulama devletin tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Görevdeki Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir partinin genel başkanıyla kıyaslanamaz, eşitlenemez. Bu keyfi uygulama derhal geri çekilmelidir.”

TELE1’E KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Basın özgürlüğü konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karamahmutoğlu, Tele1 televizyonuna kayyum atanmasını sert sözlerle eleştirdi:

“Bu, parti devleti uygulamalarının geldiği tehlikeli bir aşamadır. Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, ardından kanala kayyum atanmıştır. Üstelik televizyonun arşivi de silinmiştir. Bu düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Dün Ümit Özdağ’a karşı nasıl bir haksızlık yapıldıysa, bugün Tele1’e yapılan da odur. Biz haksızlığa uğrayan herkesin yanındayız.”

Karamahmutoğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor, nice yüzyıllara kök salmasını bir Türk milliyetçisi olarak temenni ediyorum.”