Zafer Partisi'nden teğmenler bildirisi. “Atatürk’ün askerleriyiz” dedikleri için soruşturma açılmıştı

30 Ağustos töreninde “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek subay andı içen teğmenlere TSK’dan ayırma istemli disiplin işlemi başlatılmıştı.

Alınan karar hala Türkiye gündeminde büyük geniş yankı uyandırırken Zafer Partisi, teğmenlere TSK’dan ayırma istemli disiplin işlemi yapılması hakkında bir bildiri yayınladı.

Geleneksel subay andının suç teşkil etmediği belirtilen bildiride 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet töreninde de subay andının okunduğu ve Milli Savunma Bakanı ile Genel Kurmay Başkanı tarafından alkışlanarak takdir edildiği hatırlatıldı.

İşte Zafer Partisi tarafından yayınlanan o bildiri,