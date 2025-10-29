YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanı Av. Özcan Pehlivanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları üzerine sert bir basın açıklaması yaparak, “Türk futboluna acilen temiz eller operasyonu yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

“571 HAKEMDEN 371’İ BAHİS HESABI AÇMIŞ”

Pehlivanoğlu, açıklamasında Hacıosmanoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu rakamların Türk futbol tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu belirtti.

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, 571 profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, bunların 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını söyledi. 10 hakem 10 bin TL’nin üzerinde bahis oynamış, bir hakem ise tam 18 bin 827 kez bahis yatırmış. 42 hakem bin TL’nin üzerinde bahis oynamış. Bu tablo sadece sporun değil, ahlaki çöküşün de bir göstergesidir.”

Hakemlerin profesyonel statüde görev yaptığını hatırlatan Pehlivanoğlu, bu durumun sadece futbolun değil, Türk sporunun genel güvenilirliğini de zedelediğini ifade etti.

“TÜRK FUTBOLU ONLARCA YILDIR ŞAİBE ALTINDA”

Eski bir Süper Lig hakemi olarak futbolun içinden geldiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, Türk futbolundaki yozlaşmanın yeni olmadığını, ancak görmezden gelinen bu anlayışın sporu derin bir çıkmaza soktuğunu belirtti:

“Türk futbolu onlarca yıldır şaibelidir. Bunu futbolun içindeki herkes bilir ama kimse konuşmaz. Dilsiz ve sağır bir anlayış bizi bugünlere getirdi. Ben hakemlik yaptığım yıllarda ‘temiz futbolun’ savunucusu oldum. Bugün de aynı noktadayım. Bu olay, artık gizlenemez bir hale gelmiştir.”

“HACI OSMANOĞLU’NU KUTLUYORUM AMA HAKEMLER AÇIKLANMALI”

Pehlivanoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun cesur açıklamasını takdir ettiğini belirterek, ancak kamuoyunun vicdanı için bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanması gerektiğini söyledi:

“Sayın Hacıosmanoğlu’nu bu açıklamasından dolayı kutluyorum, ancak kamu vicdanı için bu isimlerin gizlenmemesi gerekir. Bu kişiler adalet duygusunu zedelemiş, taraftar güvenini sarsmıştır. Kim oldukları açıklanmalı, kamuoyu bilgilendirilmelidir.”

“NİHAT ÖZDEMİR DÖNEMİNDE EL ÇEKTİRİLEN HAKEMLER DE AÇIKLANSIN”

Zafer Partisi yetkilisi ayrıca, geçmişte yaşanan benzer tartışmalara da dikkat çekti:

“Nihat Özdemir döneminde görevden alınan 12 hakem konusunda da kamuoyu hâlâ bilgilendirilmemiştir. Bu süreçle ilgili açıklama yapılmalıdır. Çünkü Türk futbolunda temizlenme ancak şeffaflıkla mümkündür.”

“AHLAKİ YOZLAŞMAYA SON VERİLMELİ”

Türk futbolunda yaşanan bu skandalın sadece sportif bir mesele değil, toplumsal ahlakı da ilgilendiren bir durum olduğunu belirten Pehlivanoğlu, şu çağrıyı yaptı:

“Türk futboluna acilen bir ‘temiz eller operasyonu’ yapılmalıdır. Bu, sadece futbolun değil, Türk toplumunun vicdanını da temizleyecek bir adımdır. Bu ahlaki yozlaşmaya derhal son verilmelidir.”

“ZAFER PARTİSİ OLARAK TAKİPÇİSİYİZ”

Açıklamasının sonunda futbolseverlere seslenen Pehlivanoğlu, Zafer Partisi olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti:

“Biz sporun içinde dürüstlük, adalet ve ahlak ilkelerini savunan her bireyin yanındayız. Futbol, sadece bir oyun değil; milletin ortak sevinci ve kimliğidir. Bu değeri kirleten her kişi ve yapı hesap vermelidir. Zafer Partisi olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”