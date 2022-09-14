Zafer Partisi’nden topluca İYİ Parti’ye geçtiler

Kubilay Eldemirci / Yeniçağ - Antalya

Geçtiğimiz ay içerisinde Zafer Partisi il yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararı alan Zafer Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Batuhan Turul, İl Başkan Yardımcıları ve bir grup partili İYİ Parti’ye geçti.

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Barış Ayan’ın yaptığı görüşmeler sonrası İYİ Parti’ye geçme kararı alınmasının ardından akşam hemen bir araya gelinerek yeni üyelerin üyelik formları doldurularak rozetleri takıldı.

BAŞARAN: DAHA DA GÜÇLENDİK

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Zafer Partisi’nden İYİ ve Cesurlar arasına katılan yeni üyelerle daha da güçlendiklerinin altını çizdi. İYİ Parti’nin Antalya’daki yükselişinin hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Başaran, “Zafer Partisi’nden aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla daha da güçlendik. Zafer Partisi’nden istifa eden diğer arkadaşları da aramızda görmekten mutlu oluruz. Umuyorum onlarda en kısa zamanda aramıza katılırlar” diye konuştu.

KATILIM DEVAM EDECEK

Batuhan Turul ise il başkan yardımcıları ve bir grup partiliyle birlikte İYİ Parti’ye katıldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek, “İl Başkanımız Mehmet Başaran’ın da ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde Zafer Partisi’nden istifa eden 400 kişilik üye kadromuzdan çok sayıda arkadaşımızın İYİ Parti’ye geçmesini bekliyoruz. Allah’ın izniyle İYİ Parti’nin Antalya’da birinci parti, Türkiye’de de iktidar olmasını sağlayacağız. Bizleri aralarına alan İYİ’ler ailesine teşekkür ediyorum” dedi.