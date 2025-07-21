Zafer Partisi'nden Ülkü Ocakları yöneticileri hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, bugün (21 Temmuz) saat 11.00'de sosyal medya üzerinden partinin İzmir il yöneticilerini tehdit ettiği gerekçesi ile İzmir Ülkü Ocakları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Teşkilatlarına tehdit ve baskı uygulamaya çalışan Ülkü Ocakları başkanları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulup, konu ile ilgili basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

Açıklama, bugün saat 11'de İzmir Adliyesi'nde olacak.