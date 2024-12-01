Zafer Partisi'ne 2 bin kişi katılacak

MHP’den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi’ne geçeceğini açıklamıştı. Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı’na atanan Sinan Candeğer, 4 Aralık 2024’te Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın geleceğini söylerken, 2 bin üyenin de partiye geçişini sağlayacaklarının altını çizdi.

BURDUR’DA 2 BİN ÜYE HAZIR

Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı’na atanan Sinan Candeğer, partililer ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Sinan Candeğer, açıklamasında 4 Aralık 2024’te Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Burdur’a gelerek partinin il binasının açılışını yapacağını ve ardından Tefenni Belediyesi’nin, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı’nın Zafer Partisi’ne geçeceğini duyurdu. Candeğer, 2000 üyenin de partiye geçişini sağlayacaklarını söyledi.

Candeğer’in açıklaması şu şekilde;

4 Aralık’ta genel başkanımız Ümit Özdağ Burdur’a gelerek partimizin açılışını yapacak. Daha sonra Tefenni Belediyesi’nin Zafer Partisi’ne geçişini sağlayacağız. 2000 üyenin katılımını sağlayacağız. Bu bizim için çok önemli. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi’nin Türkiye’deki ilk belediye başkanı olacak. Onun için de ayrı bir sevincimiz var. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker’de o gün Zafer Partisi’ne katılacak. O da bir ilk olacak. Daha sonra bu katılımlar artacak.”