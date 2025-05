Zafer Partisi'ne anlamlı ziyaret! O belediye başkanı da yalnız bırakmadı

Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, "Bu yeni ilçe binamızla Fındıklı’da daha güçlü olacağız. Vatanımızı, milletimizi korumak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Rize'de örgütlenme faaliyetlerini sürdüren Zafer Partisi, Fındıklı'da ilçe başkanlığını törenle açtı. Açılışa Zafer Partisi Rize İl Başkan Yardımcıları Alihan Kandiş ve Sefa Kopuz, İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Sinem Kopuz, Pazar İlçe Başkanı Muhittin Çatlı ve yönetim kurulu üyeleri, Ardeşen İlçe Başkanı Aslan Batumoğlu, CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da katıldı.

Açılışta konuşan Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, Zafer Partisi’nin Türkiye’nin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Çakıroğlu, "Bu yeni ilçe binamızla Fındıklı’da daha güçlü olacağız. Vatanımızı, milletimizi korumak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ümit Özdağ, yaklaşık 120 gündür tamamen hukuksuz bir kararla cezaevindedir"

Zafer Partisi Rize İl Sekreteri Alihan Kandiş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi olarak, 15 Mayıs 2025 tarihinde Rize’nin Fındıklı ilçesinde ilçe başkanlığımızı resmen açarak, Karadeniz’deki teşkilatlanmamızı bir adım daha ileriye taşımanın onurunu ve kararlılığını yaşıyoruz. Fındıklı İlçe Başkanlığı binamızın açılışı, sadece bir yapının faaliyete geçmesi değil; Türk milletinin hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinin bir mevzi daha kazanmasıdır. Bu açılış, partimizin Rize’nin doğusundan batısına kadar her ilçesinde birer birer teşkilatlanarak 'Her ilçeye bir meşale yaktık' sözümüzü yerine getirdiğimizin de somut göstergesidir. Her ilçede Zafer Partisi’nin sesi yükselecek; milletin iradesi, halkın talebi bu meşaleler aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacaktır. Bu vesileyle, açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Cervatoğlu’na, İYİ Parti Fındıklı Teşkilatı’na ve hiçbir koşulda geri adım atmayan tüm Zafer Partililere içten teşekkürlerimizi sunarız.

Genel Başkanımız Ümit Özdağ, yaklaşık 120 gündür tamamen hukuksuz, siyasi ve dayanaksız bir kararla cezaevindedir. Bu tutukluluk kararı, yalnızca Ümit Özdağ’ın değil, halkın iradesinin, ifade özgürlüğünün ve siyasal hakların da hapsedilme girişimidir. Şunu açıkça ifade ediyoruz Genel Başkanımızın esir tutulduğu o dört duvar, fikrini ve millet aşkını hapsedememiştir. Aksine bu tutukluluk bizleri yıldırmamış, bilakis kamçılamış, teşkilatlarımızın kararlılığını ve mücadele azmini daha da güçlendirmiştir. Bu zulmün karşısında boyun eğmeyecek, geri adım atmayacak, halkın iradesini boğmalarına asla izin vermeyeceğiz."