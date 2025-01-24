Zafer Partisi'ne 'geçmiş olsun' ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanması nedeniyle Zafer Partisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de muhalefet bir bütün olarak Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Zafer Partisi'ne en geniş dayanışma duygularımızı ilettik. Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun, bu iktidar kime saldırırsa yanındayız. Zafer Partisi bastırılmak isteniyor. Mesele rakibinle mücadele etmek yerine arkadan çelme takmak. Hakeme kendi formanı giydirmek. Biz bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Özdağ'ın cezaevine gönderilmesi kabul edilemez."

"AKP DEDİ DİYE KİMSE TERÖRİST OLMAZ"

"Hiçbir şeyi boşuna yapmadıklarını biliyoruz ve burada hedef Sayın Ümit Özdağ, tek başına Zafer Partisi değil. AKP'nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, "Tökezlediğinizde kolunuza girmeyen herkes hedeftedir, herkes. Ve biz bütün Türkiye'ye şunu ifade etmek durumundayız. Bütün Türkiye'ye: AKP dedi diye kimse terörist olmaz, AKP dedi diye kimse hırsız değildir, AKP dedi diye kimse halkı infiale sevk eden değildir.

Bunları AKP diyor. Gerçekte bunların tamamı, "AK Partili değilsin." diye sana yakıştırılanlar, atılan iftiralardır. Buradan AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren çok değerli seçmenlere seslenmek isterim ki mesele mertçe mücadele etmek yerine, mesele rakibinle gerçekten siyasi bir mücadele vermek yerine arkadan çelme çakmak. Madem ki seçimlere doğru gidiyoruz, Erdoğan'ın rakiplerini hapiste tutması eşit yarışa yakışır mı?

Bir futbol müsabakasında hakemin kendi formasını giydirmek. Tarafsız olması gereken hakemin iki takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz bugün Türkiye'de bu savcıların yaptıklarını, bu hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kim bir mücadeleyi hakem hilesiyle kazanıp da içine sindirebilir?"

Bugün Türkiye'de bu savcıların yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Kim bir mücadeleyi hakem hilesiyle kazanıp da içine sindirebilir. Biz bu çelme çakan zihniyetle mücadele ediyoruz. Yoksa seçimler kazanılır kaybedilir. Yıllarca biz seçim kaybettik böyle bir çirkefe bulaşmadık. 31 Mart'ta bir seçim kaybettiler gözleri döndü. Bir siyasi parti güçleniyor saldırıyorlar. Sağdan sola aşağıdan yukarıya bu iktidar kime saldırıyorsa koluna giriyoruz arkasında duruyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bir gün olsun durmuyor. Ekim ayından, ilk aksiyonun aldığından beri 3 ay geçmedi 11. mühim meseledir Özdağ'a yaşatılan. Bir gün öncesinde Gençlik Kolları Genel Başkanım denetimli serbestlikle bırakıldı, aynı gün İmamoğlu'na bir hafta önce bana... Bir gün durmuyor."

"GÜRLEK'TEN AKP'LİLER DE RAHATSIZ"

"Cumhurbaşkanının dün yaptığı konuşmayı dün izledik. Hakim ve savcıların anayasal teminatlarına rağmen sürüldüklerini de biliyoruz. Yapılan iş muhalefete tacizdir. Akın Gürlek İstanbul'a giderken en mobilize hakimiydi. Biz boşuna seyyar giyotin demedik. Yanımıza uçakta oturan AKP'li isimlerin de bu durumdan rahatsız olduğunu herkes kabul ediyor. AKP'liler de bu durumu biliyor. "

"DOĞRULAR ER GEÇ ORTAYA ÇIKAR"

"İnsan bakıyor da şunu söylüyor; olur da bu kadar mı pişkinlik olur? Ruhsatı veren belli, denetlemesi gereken belli. Kardeşim 2007 yılında AKP belediyesi bu otele uygunluk vermiş. 2019’a kadar da yönetmişler Bolu’yu. 12 yıl boyunca neden denetlememişler? AKP’li belediyeler, belediye sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş? Bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Bolu’daki bilirkişiye baskı yapıyorlar, o bilirkişi heyeti istediklerimizi yazmazsa başka bilirkişi atayalım diyorlar.

Bolu faciasında kimin kusuru varsa cezasını çekecek. İktidar değişince, AKP'yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da ayrı görülecek. Şahitleriyle, tanıklarıyla, yapılanlarla. Bolu otel yangını davası ayrı, adaleti karartma davası ayrı görülecek."