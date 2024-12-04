Zafer Partisi'ne milletvekilleri katılıyor. Ümit Özdağ açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanlığı açılışı için Burdur'a gitti. İl başkanlığında açıklamalar yapan Özdağ, partisine yeni katılımların olabileceğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

"KAMUOYUNUN TANIDIĞI İSİMLER OLACAK"

8 Aralık tarihinde Ankara'da 2. olağan kongrelerini yapacaklarını açıklayan Özdağ, yeni GİK ve Disiplin Kurulunun seçileceğini ifade etti. GİK'te kamuoyunun tanıdığı isimlerin de olacağını belirten Özdağ, "Yeni seçilecek genel idare kurulumuzda kamuoyunun değişik vesilelerle bürokrasiden, akademiden ve ekonomi dünyasından tanıdığı isimler de yer alacak.

15 Temmuz FETÖ’cü darbesini Ankara’da bastıran eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan genel idare kurulu üyemiz olacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın saygın isimlerinden emekli Büyükelçi Halil Akıncı yine Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nda yer alacak isimler arasında. Önümüzdeki günlerde partimize katılım için görüşme yapacağım kişiler var. "

"MECLİSTEN YENİ KATILIMLAR GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN"

Geçtiğimiz günlerde Tefenni Belediye Başkanı'nın partisine katıldığını ifade eden Özdağ, önümüzdeki süreçlerde yeni belediye başkanlarının da partisine katılacağını ve bunların yanı sıra meclisten de partisine katılımların olmasını beklediğini belirtti.

Özdağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Tefenni Belediye Başkanımız, adaşım Ümit kardeşim Zafer Partisi’ne katıldı ve önümüzdeki süreçte başka belediye başkanlarının da Zafer Partisi saflarında yer alacağını düşünüyorum. Ama sadece belediyelerden katılım olacağı inancında değilim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden de Zafer Partisi’ne katılımlar görürseniz şaşırmayın. İlk defa açıklıyorum ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Olumlu geçen bazı görüşmelerimiz var zamana bağlı ama olacak inşallah.''