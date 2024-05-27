Zafer Partisi’ne sürpriz transfer! Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gazeteci-yazar Ümit Zileli'nin partisinde "İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı" görevine getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Zileli'yle birlikte fotoğrafını paylaşan Özdağ, açıklamasında "Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı:

ÜMİT ZİLELİ KİMDİR?

Ümit Zileli, 1959 yılında Ankara'da doğdu. Babasının kaymakam olması nedeniyle çocukluğunda birçok farklı şehirde yaşamış olan Zileli, lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi. 1983 yılında buradan mezun oldu ve gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında, Tercüman Gazetesi'nde başladı. 1978 yılında Anadolu Ajansı'nda çalışmaya başlayan Zileli, 1982 yılında yeni kurulan Güneş Gazetesi'nin ABD-Los Angeles muhabiri olarak görev yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra Güneş, Nokta, Son Havadis, Bulvar ve Milliyet gibi çeşitli gazetelerde çalışan Zileli, 1991 yılından itibaren TRT'de "Değişen Sanat" ve "25 Kare", Kanal 6 ve Kanal E'de "Pusula", Kanal D'de "Ses Ver Türkiye" programlarını hazırladı ve sundu. TRT 2'de ise "Pazar Söyleşileri" programını yaptı.

1997 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde "Düz Çizgi" adlı köşesinde yazmaya başlayan Zileli, 2013 yılına kadar burada yazdıktan sonra Aydınlık Gazetesi'ne geçti. Beyaz TV'de Latif Şimşek ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu "Dinamit" isimli programda bir süre yorumculuk yaptı. 2015 yılının Ekim ayında Doğu Perinçek'e tepki olarak Aydınlık'tan ayrılan Zileli, şu anda Sözcü Gazetesi'nde yazılarına devam etmektedir.

KİTAPLARI

-Vur Emri-Bir Asteğmenin Tunceli Anıları

-Karanlığa Karşı Yazılar- Irkçı, Şeriatçı, Mandacı Kuşatma

-İşbirlikçiler

-Aydın İhaneti

-Vurgun Demokrasisi

-Cumhurun Trajedisi - Karşıdevrimin Kısa Tarihi (Nisan 2009)

-Aydınlanmanın Sesi - İlhan Selçuk Anlatıyor (2010)

-Efendiler ve Uşakları (2016)