Zafer Partisi'ni sarsan ölüm. Genç yaşta kalbine yenik düştü

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Zafer Partisi'ni sarsan ölüm. Genç yaşta kalbine yenik düştü

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedioğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi, Zafer Partisi camiasında ve Gedioğlu’nun çevresinde büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.

PARTİDEN TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin duyulmasının ardından Zafer Partisi’nden ve Gedioğlu’nun sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı X hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

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