Zafer Partisi'ni yasa boğan ölüm

Zafer Partisi Genel Merkez'inde görev yapan Genel Başkan basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Zafer Partisi'ni yasa boğan kazanın haberini Ümit Özdağ duyururken, ''Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.