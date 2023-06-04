Zafer Partisi’nin acı günü

Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayı Fuat Yavrutürk yaşamını yitirdi.

Zafer Partisi’nin acı günü

Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayı Fuat Yavrutürk kalp krizi geçirdi. Yavrutürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu.

Özdağ, Yavrutürk için bir taziye mesajı yayımladı.

ÖZDAĞ DUYURDU

Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'dan Yavrutürk için bir taziye mesajı paylaşan Özdağ, "Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayımız Fuat Yavrutürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ve baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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