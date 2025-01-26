Ümit Özdağ için 'Hasan Tahsin' benzetmesi! On binler Bornova'dan haykırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cani Abdullah Öcalan’ın gazi Meclis’te konuşması çağrısının ardından Zafer Partisi tarafından başlatılan “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitinginin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirdi. Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, ‘Asıl amaç Ümit Özdağ’ı susturmaktı. Ümit Özdağ, Hasan Tahsin'dir. çıkışında bulundu.

Karaman ve Antalya’nın ardından İzmir’de düzenlenen mitinge; Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Sekreter Cezmi Polat, Zafer Partisi Genel Başkan yardımcıları ve Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş katıldı.

ŞEHİT ANASI, İKTİDARA AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Zafer Partisi’nin İzmir Bornova’da düzenlediği büyük mitingde konuşan şehit annesi Pakize Akbaba yeni açılım sürecini başlatan iktidara ağır eleştirilerde bulundu. Terörist başı Öcalan’ın serbest bırakılma girişimlerine sert tepki gösteren şehit annesi Akbaba, yeni açılımın “analar ağlamasın” bahanesi arkasına sığınılarak başlatıldığına dikkat çekip şöyle konuştu:

“Bu vatana canını vermiş bir evlat sahibi olarak ben ana değil miyim? Suikaste kurban edilen Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi ana değil mi? Başkentin ortasında öldürülen Sinan Ateş’in annesi ana değil mi?..

Bizlerin acılarını görmezden, duymazdan gelip bebek katilini hapisten çıkarıp Meclis’te konuşma yapmaya davet edenlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. Öcalan’ın çıkacağı yer meclis kürsüsü değil, idam sehpası olmalıdır. Açılım başlatanlar bizim acılarımızı dikkate almak zorundadır. Çocuklarımızı boşuna mı vatana şehit verdik. Bizim yaralarımızı deşmeyin, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın”

“ÜMİT ÖZDAĞ, HASAN TAHSİN'DİR”

Kürsüye çıkarak son sözü alan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, ‘Ümit Özdağ, Hasan Tahsin'dir’ çıkışında bulunarak, “Endişeliyiz ama asla bu duyduğumuz endişe Zafer Partisi ya da bizler için değil. Ülkemizin geleceği adına, gelecek nesillerin adına, milletimizin birliğe ve bütünlüğü adına. Asıl amaç Ümit Özdağ’ı susturmaktı. Ümit Özdağ, Hasan Tahsin'dir. Kimse unutmasın ki Zafer Partisi, kurucular kurulu, divan kurulu ve tüm teşkilatlarımızla ve genel merkezimiz çalışanlarıyla dimdik ayaktayız. Cumhur İttifakı'nın paydaşları topla, tüfekle, medyasıyla, trolleriyle de gelse dimdik ayaktayız. Tek tek tutuklasalar da dimdik ayakatayız. Aslında yıkılıyorlar, sonları geldiği için tutukluyorlar. Mutlu bir gelecek için dimdik ayaktayız. Tüm ülkeyi talan edenlerden helalleşmek için değil, ödeşmek için dimdik ayaktayız.” ifadelerini kullandı.