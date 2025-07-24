Zafer Partisi'nin yeni Ankara İl Başkanı belli oldu!

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Zafer Partisi'nin yeni Ankara İl Başkanı belli oldu!

Zafer Partisi'nin bayrağını Başkent Ankara'da dalgalandıracak isim belli oldu. Genç avukat göreve geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, “Davamıza güç, mücadelemize nefes olmuştur” dedi.

Zafer Partisi’nde Ankara İl Başkanlığı’na Avukat Alperen Akbaş atandı. Görevlendirme partinin üst düzey isimleri tarafından duyurulurken, “dava adamlığı” ve “hukukçu kimliği” vurgusu öne çıktı.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ankara İl Başkanlığı görevine atanan kıymetli dava arkadaşımız Avukat Alperen Akbaş’ı tebrik ediyor, bu kutlu görevinde üstün başarılar diliyorum. Türkiye’nin birliğine, milletimizin egemenliğine ve Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğine inanan kararlı bir hukukçunun Zafer Partisi saflarına katılması, davamıza güç, mücadelemize nefes olmuştur.”

Yeni il başkanı Alperen Akbaş da mesajında “Zafer Türk’ün olacak” ifadelerini kullandı.

Görev değişiminin ardından partinin Ankara örgütlenmesinde yeni bir sürecin başlayacağı belirtiliyor.

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