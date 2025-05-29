Zafer yeniden yaşatıldı! Ordu'da tarihi anlar

Ordu'da, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, 10 metre uzunluğundaki maket gemi karadan yürütüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikler kapsamında program, İsmet Paşa Caddesi'nden başladı. Programda 1 kişi Fatih Sultan Mehmet, 1 kişi şehzade, 5 kişi üst rütbeli, 16 yeni çeri, 18 köylü ile beraber 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki gemi, karadan yürütüldü. Tayfun Gürsoy Parkı'nda son bulan yürüyüş sonrasında kutlama programına burada devam edildi.

"ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇAN BİR DEVİR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, program hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 572'nnci yılını kutluyoruz. İstanbul'un Fethi, çağ kapatıp çağ açana bir devir, gençlerimizin ve çocuklarımızın bunu bilmeleri gerekiyor. Biz de Gençlik Merkezlerimiz aracılığı ile gençlerimizin bu duyguları tam manası ile bilmesi, öğrenmesi ve yaşaması için bu programları düzenliyoruz. O dönemdeki gibi olmasa da en azından ecdadımızın neler yaşadığını bir nebze anlatmak istedik. Gemi maketi, oluşturulan bir ekip ile burada yapıldı. 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde. Başlangıcından bitişine kadar her aşamasını arkadaşlarımız ile birlikte yaşadık" dedi.

O GÜNLER YAŞATILMAYA ÇALIŞILDI

Programda, top atış emri ile birlikte alanda önceden belirlenmiş 15 metrelik surda delik açılarak, belirlenen 5 kişilik Bizans askerleri ile temsili bir savaş başlatıldı. Ardından Ulubatlı Hasan'ın sancak dikimi ve Fatih Sultan Mehmet'in son konuşması gerçekleştirildi. İstanbul'un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının hücum marşı ile sona erdi.

Öte yandan vatandaşlar da düzenlenen etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirttiler.

Programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.