Zaferan otu kötü kolesterol ve tansiyona iyi geliyor

Zaferan otu; Kötü kolesterol ve tansiyona iyi gelmesiyle biliniyor. Mucize ot olan zaferan otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zaferan otu kötü kolesterol ve tansiyona iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Zaferan otu; Kötü kolesterol ve tansiyona iyi gelmesiyle biliniyor. Mucize ot olan zaferan otu dikkat çekti.

KOLESTROL NEDİR?

Yüksek kolesterol kalıtsal nedenlerden kaynaklanabilir, ancak daha yaygın olarak çeşitli önlenebilir ve tedavi edilebilir sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinin sonucu ortaya çıkar.

Sağlıklı bir diyet sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak ve bazı durumlarda ilaç desteğine başvurmak yüksek kolesterol değerlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

TANSİYON NEDİR?

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir.

İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir.

ZAFERAN OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

Bu ot, kullanım amaçları da oldukça önemlidir. Bitkinin ne yönde kullanıldığı, nelere fayda sağlaması için tüketildiği mutlaka bilinmelidir. Bilinçli kullanılmadığı müddetçe yarar görmek bir hayli zorlaşacaktır.

Pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Bu otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, bu otun da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.

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