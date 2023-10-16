Zaferan otu regl ağrılarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kadın korkulu rüyası olan regl ağrılarına iyi gelen zaferan otu dikkat çekti. Ayrıca zaferan ot, rahim hareketlerini arttırır.

REGL AĞRISI NEDİR?

Adet ağrısı ya da sancısı, uterus duvarında ki kasların ve kan damarlarının kasılmalarından dolayı ortaya çıkar. Bu ağrı kramp, mide ağrısı, bel ve bacak ağrısı olarak görülebilir. Dönemsel olarak görülen adet sancısı (dismenore), fibroidler, endometriozis ve adenomiyoz gibi durumlardan kaynaklanır. Tekrarlayan adet ağrıları primer dismenore olarak ifade edilirken sekonder dismenore üreme sistemindeki bozukluklardan kaynaklanmaktadır.

ZAFERAN OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

Bu ot, kullanım amaçları da oldukça önemlidir. Bitkinin ne yönde kullanıldığı, nelere fayda sağlaması için tüketildiği mutlaka bilinmelidir. Bilinçli kullanılmadığı müddetçe yarar görmek bir hayli zorlaşacaktır.

Pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Bu otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, bu otun da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.