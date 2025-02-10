Zafere Doğru başlıyor! Ümit Özdağ'ın mesajları hergün Yeniçağ TV'de

Türk siyasi hayatında siyasi yasaklara, siyasilerin tutuklu yargılanmalarına son verilmesi için yeni bir program başlıyor.
Hafta içi her gün saat 12.00 ile 12.15 arasında Yeniçağ TV’de başlayacak programı adı; Zafere Doğru…
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğu sonra erinceye kadar Zafere Doğru programı YouTube, Instagram, Facebook ve “X” sosyal medya mecralardan canlı yayınlanacak.
Programa her gün Zafer Partisinden bir temsilci katılacak ve gerek parti açıklamasını gerekse Ümit Özdağ’ın mesajlarını kamuoyuna duyuracak.
Yeniçağ TV anayasaya, laik, sosyal hukuk devletine olan inancı ile demokrasiye sahip çıkma kararlığında.
Bugün Yeniçağ TV’de yayınlanacak ilk Zafere Doğru programının konuğu Zafer Partisi Genel Başkan vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu olacak.