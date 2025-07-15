Hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin, Türk milletinin yazdığı destanla püskürtüldüğü gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türkiye o hain girişimi ‘Zaferin Adı Türkiye’ temasıyla anacak. Bugün yapılacak etkinliklerde, hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın demokrasiye sahip çıkma iradesinin altı çizilecek.

KÖPRÜLERE BAYRAKLAR ASILDI

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, demokrasiye sahip çıkan Türk milletinin yazdığı destan dolayısıyla bu yıl “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenledi. İstanbul’da darbecilere karşı direnişin simge noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Türk bayrakları asıldı.

KAPSAMLI PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

Bu kapsamda, 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da 81 ilden yerel medya temsilcileri ve 39 ülkeden 120 yabancı gazetecinin katılımıyla kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve müzeler ziyaret edilecek. Türkiye’nin darbe karşısındaki duruşu dünya kamuoyuna anlatılacak.

“ZAFERİN ADI TÜRKİYE” TEMALI SERGİ

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un üç köprüsüne dev Türk bayrakları asılırken, İstanbul Havalimanı’nda “Zaferin Adı Türkiye” temalı bir sergi açıldı. Ayrıca, Ankara’dan hareket edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ile ülke genelinde farkındalık oluşturulacak. Kamu kurumlarına ait LED ekranlarda temaya özel görseller gösterilecek.

YURT DIŞINDA DA UNUTULMAYACAK

Yurtdışında ise Viyana, Berlin, Varşova, Saraybosna ve Tiran gibi şehirlerde paneller ve sergiler gerçekleştirilecek. New York ve Londra’nın işlek caddelerinde darbe girişimini anlatan içeriklerle donatılmış LED ekranlı araçlar dolaştırılacak. “15/07 Şafak Vakti” filmi de uluslararası gösterimlere sunulacak. İletişim Başkanlığı’nın 15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ne bu yıl rekor sayıda, 19 binin üzerinde etkinlik kaydedildi. Etkinliklerle 15 Temmuz’un unutulmaması, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığının pekiştirilmesi hedefleniyor.