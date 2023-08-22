Zaferin Rengi filminin çekimleri başlıyor. Kurtuluş Savaşı direnişi futbolla anlatılıyor

Abdullah Oğuz’un hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği “Zaferin Rengi” filminin çekimlerine başlanıyor. Ünlü yıldızların rol aldığı yapımın çekimlerine eylül ayında start verilecek.

“Zaferin Rengi”, 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı Anadolu’da başlatılan direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandıracak.

Gülper Özdemir filmde Peyker rolünde seyirci karşısına çıkacak.

2024’TE VİZYONDA

Filmde Nejat İşler ‘Sabri Toprak’,Timuçin Esen ‘Topkapılı Cambaz’, Yiğit Özşener ‘Mustafa Kemal Paşa’, Gonca Vuslateri ‘Vera’ ve Birce Akalay da ‘Halide Edip’e hayat verecek. Filmin 2024’ün ilk yarısında vizyona girmesi planlanıyor.

İşgal kuvvetleri komutanı İngiliz General Charles Harington’ın kendi adına düzenlediği General Harington Kupası, 29 Haziran 1923’te Taksim Stadı’nda oynandı ve tarihi karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bu galibiyet o dönem milli bir zafer etkisi yarattı.

Kaynak Hürriyet