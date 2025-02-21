Zaha’dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte kiralık olarak transfer olan Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha transferiyle ilgili dikkat açıklamalarda bulundu.

Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, "Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak." ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI İZLEDİM"

Charlotte'a transfer sürecini açıklayan Zaha, "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi." sözlerini söyledi.

'HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ'

Kariyer tercihleri hakkında konuşan deneyimli oyuncu, "Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem." açıklamasını yaptı.