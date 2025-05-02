Zaha'dan Galatasaray'a mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Zaha'dan Galatasaray'a mesaj

Wilfred Zaha Galatasaraylı bir taraftarın sorusuna yanıt verdi.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Wilfred Zaha sosyal medya üzerinden geleceği hakkında bilgi verdi.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Galatasaraylı taraftarın sorusu "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum."

Wilfred Zaha: "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum. Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler (meşale) atılıyordu... Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum." dedi.

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Zaha'dan Galatasaray'a mesaj
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