Zaha'dan Galatasaray'a şoke eden haber

Galatasaray, Fenerbahçe'nin haftalarca transfer etmek için uğraştığı Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray Kulübü, Zaha'ya 2 milyon 330 bin euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin euro maaş ödeneceğini duyurmuştu.

Sarı kırmızılı taraftarların sahaya çıkmasını bekledikleri Zaha ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Zaha'nın sakat olduğu ortaya çıktı.

Zaha'nın bu nedenle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayamayacağı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi Daily Mail, Saha'nın adale sakatlığı olduğunu belirterek, bu nedenle geçen sezonun son iki haftasında oynayamadığını, ancak bu sakatlığın gizli tutulduğunu ileri sürdü.

Zaha'nın tedavisinin en az bir ay daha süreceği iddia edildi.