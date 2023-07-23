Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara mesaj: Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe istese de Galatasaray'ın transfer ettiği Wilfried Zaha, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı.

KAYNAK: AA
Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara mesaj: Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray, transfer için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul'a doğru yola çıkan Zaha'nın taraftara seslendiği görüntüye yer verildi.

Bu paylaşımda Zaha, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere" dedi.

Bu arada Galatasaray Kulübü, taraftarını Fildişi Sahilli oyuncuyu karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na davet etti. (AA)

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