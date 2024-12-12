Zaha’nın değeri her geçen gün eriyor. 5 yıl önce bonservisi 55 milyon euroydu

Galatasaray’dan Lyon’a kiralık giden Zaha, Fransız ekibinde de büyük hayal kırıklığına neden oldu. Takımdan gönderilmesi beklenen tecrübeli oyuncu, Lyon formasıyla sadece 6 maça çıkabildi.

Ortaya çıkan bir ayrıntı Zaha’nın değerinin her geçen gün eridiğini ortaya koydu. Zaha'nın piyasa değeri 2019'da Crystal Palace forması giydiği dönemde 55 milyon euroya kadar yükselmişti.

32 yaşındaki futbolcunun 2020'de dalgalı seyreden piyasa değeri 2021 itibarıyla düşmeye başladı.

Galatasaray'a transfer olduğunda 20 milyon euroluk değere sahip olan futbolcu, kiralandığı Lyon'da çift hanelerin altına düştü.

Transfermarkt'ın Ligue 1'deki futbolcular için yaptığı son güncellemede Zaha'nın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterildi.