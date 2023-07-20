Zaha'nın karısı Fenerbahçe taraftarına mesaj attı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınabilirseniz makbule geçer. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Wifried Zaha ise önceki gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan twit 4 milyona yakın görüntülenme aldı.