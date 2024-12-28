Zaha’ya ABD’den talip çıktı

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Zaha’ya ABD’den talip çıktı

Galatasaray’ın Lyon’a kiraladığı ancak takımdan ayrılması beklenen Zaha’ya sürpriz talip çıktı. Tecrübeli oyuncuyu ABD kulübü transfer etmek için çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.

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