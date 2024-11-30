Zaha’yı istemeyen Galatasaray’dan Lyon’a 2 şart

Galatasaray'da geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından Fransız Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha hakkında sorunlar bitmek bilmiyor. Fransa'da da kötü ünler geçiren Fildişili'nin Galatasaray'a dönmesi beklenirken, iddialara göre sarı-kırmızılılar oyuncuyu göndermeyi kafaya koydu.

Geçen sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla bir türlü bekleneni veremedi. Taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Fildişli, zaman zaman teknik direktör Okan Buruk'la da sorunlar yaşadı.

Bu sezon başında da Galatasaray'ın Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a kiraladığı Zaha, kariyerinde yeni bir sayfa açsa da yine dikiş tutturamadı.

6 karşılaşmada sadece Olympiakos karşısında asist yapabilen Zaha, istikrarsız görüntüsüyle adeta isyan ettirdi. Lyon cephesinin de takım da görmek istemediği Zaha için yönetim Galatasaray'a talebini iletti.

Jeunesfooteux'ö de yer alan habere göre; Pierre Sage'ı açık bir şekilde güvenmediği oyuncu ile açık bir şekilde yollar ayrılmak isteniyor. Sezon başından bu yana sadece 111 dakika forma giyen Zaha, Lyon'un son 8 maçında sadece 17 dakika forma giydi.

Galatasaray, Olympique Lyon'u Wilfried Zaha'nın İstanbul'a dönmesinin söz konusu olmadığı konusunda uyardığının ve kapıları kapattığını belirtildiği haberde, Fransız tarafına iki şart sunduğu iddia edildi. İlk şart, hali hazırda hem Fransa hem de Türkiye'de forma giydiği için Avrupa'da oynama şansı bulunmayan Zaha'nın transferi.

Daha önce Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan Fildişili için bir diğer alternatif Amerika ama şu an için pek mümkün görünmüyor. Oyuncu için şu an herhangi bir teklif söz konusu da değil.

Diğer şart ise tazminat. Cimbom, Lyon'dan erken fesih için para talep etti. Fransızların transferi için 3 milyon Euro ödediği Zaha için bu önerilere nasıl cevap vereceği merak konusu.