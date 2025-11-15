Zahide Yetiş, yepyeni bir programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı sunucu Zahide Yetiş, TV8’de Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün saat 12.30’da ‘Zahide Yetiş’le Sence’ programıyla izleyici karşısına çıkacak. Hayatta herkesin bir doğrusu var. Peki, gerçekten hangisi doğru? Yapımda, hayatın tam içinden konular, cesur tartışmalar ve samimi itiraflar konuşulacak. Programda evlilikten ilişkilere, paradan aile içi sırlara kadar hayata dair ne varsa, tüm konular zıt görüşlerin huzurunda masaya yatırılacak. Sadece evlilik ve ilişkilere dair karşıt görüşler değil; kimi zaman estetiği savunanlarla kimi zaman doğallığın en büyük güzellik olduğunu düşünenler, fikir çatışmasına girecek. Bu programda kararı ne uzmanlar ne de sunucu verecek. Son sözü, her zaman seyirciler söyleyecek.

‘Zahide Yetiş’le Sence’, gündüz kuşağında alternatif arayanlara önerilir.

*****

‘Sensiz Saymadım’ kalplere dokunacak

Türk müziğinin en özgün seslerinden birisi olan Nusret Gümüşboğa, yeni şarkısı ‘Sensiz Saymadım’ı yayınladı.

Sözleri Şükrü Kekevi’ye ait şarkının müziği Nusret Gümüşboğa imzası taşıyor. Kendine has tarzı ve yorumuyla bugüne kadar çıkardığı şarkılarında dinleyenlerin yüreğine dokunmayı başaran ses sanatçısı, yine müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Sevilen kişinin yokluğuyla yaşanan içsel çöküşü ve ona duyulan özlemi duygulu, geleneksel bir üslûpla dile getiren şarkı, temel olarak yarım kalan bir aşkın acısını, hasreti ve terk edilmişlik duygusunu anlatıyor.

Sözlerde, sevilen kişinin yokluğunun nasıl bir eksiklik yarattığı ve onsuz geçen zamanın zaman sayılmadığı vurgulanıyor. Keyifle dinledim.

*****

Tanser Yılmaztürk’ten kitap sürprizi

Yönetmen ve senarist Tanser Yılmaztürk, bu kez sevenlerinin karşısına bir kitap ile çıkacak.

Yıllardır senaryo ve yönetmenlik alanında üreten birisi olarak hikâye anlatımındaki sezgisini bu kez edebiyata taşıyan Tanser Yılmaztürk’ün kaleme aldığı ‘Kaderin Kırmızı İpi’ isimli roman, Lotus Yayınları çatısı altındaki Patara Kitap etiketiyle önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kitap, okuru hem gençlik döneminin saf heyecanına hem de yetişkinliğin ağır yüzleşmelerine taşıyan güçlü bir duygu yolculuğa çıkaracak.

Yazarın sinema birikiminin izlerini taşıyan; temposu, karakter derinliği ve duygusal vuruşlarıyla dikkat çeken bir roman olarak öne çıkan kitap; aşk, pişmanlık, sınıf çatışması, kişisel dönüşüm ve keşke duygusunu merkezine alan evrensel bir hikâye anlatıyor.