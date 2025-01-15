Canlı yayında skandal! Cinsel içerikli görüntüler izletip 'Bu senin eşin mi?' diye sordu

Zahide Yetiş'in sunduğu programında büyük bir skandal yaşandı. Programda yaşananlar sonrasında sunucuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan Mehmet yayına çıktı. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet'e sunucu karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi.

"BAKMAN ZOR BİLİYORUM"

Sunucu Zahide Yetiş canlı yayında Mehmet’e bazı cinsel ilişki görüntüleri gösterdi, bu görüntülerdeki kadının Sabriye olup olmadığını sordu. Yetiş "Bakman zor biliyorum biz emin olamadık ama" diyerek adama görüntüleri ısrarla gösterdi.

5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında izletilmesi sosyal medyada büyük tepki gördü. Üstelik yayında izletilen görüntülerdeki kadın iddialara göre sözü edilen Sabriye olmadığı ortaya çıktı.

Zahide Yetiş'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi arttı. "Yalan beyanda bulunup hamile kadını hedef göstermek nedir?", "Her şeyi geçtim cinsel içerikli videoyu yayında mı izletti", "Mide bulandırıcı gündüz kuşağı programları kaldırılmalı", "Zahide Yetiş midemi bulandırdı" yorumlarında bulunuldu.