Zainiolo Atalanta’da ilk 11’i unuttu

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Zainiolo Atalanta’da ilk 11’i unuttu

Galatasaray’ın Atalanta’ya kiraladığı Zaniolo ilk 11’de forma giymeye hasret kaldı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gasperini, Zaniolo’yu sadece hamle oyuncusu olarak kullandı.

Galatasaray'dan Atalanta'ya yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

25 yaşındaki futbolcu, Atalanta forması altında 11 maçta süre buldu. Zaniolo söz konusu 11 maçın hiçbirine ilk 11'de başlamadı.

Teknik direktörü Gian Piero Gasperini tarafından sürekli hamle oyuncusu olarak kullanılan Zaniolo, Atalanta'da 11 maçta 229 dakika süre buldu. İtalyan futbolcu, sonradan süre bulduğu 11 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Atalanta'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi durumunda devreye girecek 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

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